Розслаблені силуети, білі сорочки і багато червоного: бренд Ralph Lauren презентував колекцію весна-літо 2026

Колекція була витримана у фірмовій спадщині бренду.

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

У Нью-Йорку в межах Тижня моди відбувся показ колекції американського бренду Ralph Lauren на сезон весна-літо 2026. Як і належить культовому дизайнерові, його нова колекція була пронизана вишуканістю й багатьма речами, які бренд шиє впродовж усього свого існування і які сформували його як одну з важливих частин американської моди.

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Тому на подіумі можна було побачити поло, накинуті поверх топа-бра, або костюми з плавними лініями, навіть штани-балони, що зав’язуються на щиколотці, а також інтерпретації класичних моделей, як-от позачасова біла сорочка чи костюми.

Колекція була лаконічною і елегантною, в ній було представлено лише кілька відтінків кольорів, найяскравішим з яких став червоний. Ralph Lauren у новому сезоні пропонує багато дзеркальних металевих прикрас, широкі капелюхи і зовсім небагато гламуру, що проявлявся в бісері та лелытках на деяких виробах.

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Що стосується інших аксесуарів, то бренд презентував багато варіацій плетених сумок різних розмірів, а також зручні еспадрильї, босоніжки і балетки.

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Показ колекції Ralph Lauren весна-літо 2026 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

