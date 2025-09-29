ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Писк моди
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
2 хв

Розслабленість, прозорість і зручність: Dolce & Gabbana презентував колекцію весна-літо 2026

Відомі дизайнери влаштували піжамну вечірку, але на подіумі Мілана.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 / © Associated Press

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ бренду Dolce & Gabbana, який презентував колекцію на сезон весна-літо 2026. Колекція здивувала, адже, на відміну від своїх попередніх робіт, що завжди були сповнені жіночністю та шиком, засновники й креативні директори бренду Доменіко Дольче і Стефано Габбана вирішили зробити її розслабленішою.

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Дольче і Габбана з головою занурився у світ піжам, перетворивши одяг для сну на високу моду. Вони взяли за основу для вбрання колекції класичні чоловічі піжамні комплекти і надали їм сучасного шарму й гламуру: вишивку, принти і декор камінням.

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Були присутні також і більш звичні для бренду позиції: прозорі тканини, ромпери, корсети, бюст’є і багато мережива. Багато моделей вирізнялися більш вільним кроєм.

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Але не тільки цим запам’яталася колекція, а й появою на показі Меріл Стріп і Стенлі Туччі, одягнених в образи Міранди Прістлі і Найджела Кіплінга з фільму «Диявол носить Prada».

Меріл Стріп і Стенлі Туччі / © Associated Press

Меріл Стріп і Стенлі Туччі / © Associated Press

Меріл Стріп і Стенлі Туччі / © Associated Press

Меріл Стріп і Стенлі Туччі / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
120
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie