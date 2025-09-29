Розслабленість, прозорість і зручність: Dolce & Gabbana презентував колекцію весна-літо 2026

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 / © Associated Press

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ бренду Dolce & Gabbana, який презентував колекцію на сезон весна-літо 2026. Колекція здивувала, адже, на відміну від своїх попередніх робіт, що завжди були сповнені жіночністю та шиком, засновники й креативні директори бренду Доменіко Дольче і Стефано Габбана вирішили зробити її розслабленішою.

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2026 року / © Associated Press

Дольче і Габбана з головою занурився у світ піжам, перетворивши одяг для сну на високу моду. Вони взяли за основу для вбрання колекції класичні чоловічі піжамні комплекти і надали їм сучасного шарму й гламуру: вишивку, принти і декор камінням.

Були присутні також і більш звичні для бренду позиції: прозорі тканини, ромпери, корсети, бюст’є і багато мережива. Багато моделей вирізнялися більш вільним кроєм.

Але не тільки цим запам’яталася колекція, а й появою на показі Меріл Стріп і Стенлі Туччі, одягнених в образи Міранди Прістлі і Найджела Кіплінга з фільму «Диявол носить Prada».

Меріл Стріп і Стенлі Туччі / © Associated Press