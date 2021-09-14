Рукава П'єро: модний тренд сезону осінь-зима 2021-2022

Тренд досить несподіваний, але, при цьому, дуже практичний в холодну погоду.

У сезоні осінь-зима 2021-2022 в моді буде одяг з дуже довгими, які закривають руку цілком, рукавами. Особливо ефектний вигляд мають так звані "рукави П'єро" на трикотажних светрах оверсайз, або, як у колекції Balmain, з короткими светрами рельєфної в'язки.

Колекція Balmain прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Але не тільки светри цього сезону можуть бути з довгими рукавами. Наприклад, Raf Simons показав сорочки з дуже довгими рукавами і манжетами.

Колекція Raf Simons прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

А Rick Owens запропонував носити пальта з довгими рукавами і блузи з одним, але дуже довгим рукавом.

Колекція прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

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