Рукави-буфи, затягнуті талії естетика 80-х: Louis Vuitton презентував колекцію весна-літо 2025

Креативний директор Модного дому Louis Vuitton Ніколя Жеск'єр презентував на Тижні моди у Парижі нову колекцію прет-а-порте. Шоу було присвячено сезону весна-літо 2025.

Під час створення цієї колекції, він надихався епохою Відродження і намагався створити архітектурне вбрання. Імовірно саме тому на подіумі можна побачити багато рукавів-буфів, затягнуті талії та баски.

Також це черговий бренд, який пропонує естетику 80-х років, оскільки в колекції наявні широкі плечі з підкладками, довгі вільні блузи, а також бриджі з бантами.

Мистецтво було важливою частиною цієї колекції. У деяких образах використовували картини французького концептуаліста Лорана Ґрассо. П'ять із його полотен із серії "Дослідження минулого" було імплементовано в принти для колекції.

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Подіум був декорований за допомогою різних валіз Louis Vuitton.

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Наприкінці шоу Ніколя Жеск'єр вийшов до гостей у чорному вбранні та білій фктболці.

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Читайте також: