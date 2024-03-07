Рукавиці, шапки з вушками, пальто та жакети: Louis Vuitton презентував колекцію осінь-зима 2024-2025
Це був особливий показ, оскільки ознаменував багаторічну роботу модельэра на посту Модного дому.
У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ Модного дому Louis Vuitton. На цьому шоу бренд презентував публіці колекцію прет-а-порте осінь-зима 2024-2025, яка стала особливою, оскільки була присвячена 10-річчю Ніколя Жеск'єра на посаді креативного директора цього бренду.
Шоу стало дуже масштабним, адже його відвідали багато зірок-друзів бренду, амбасадорів, співробітників компанії Louis Vuitton і навіть перша леді Франції Бріжит Макрон, яка носить лише творіння бренду.
У багатьох вбраннях модельєр звернувся до своїх старих творінь, які створював на цій посаді від 2014 року, проте колекція не є ретроспективою. На подіумі можна побачити багато варіантів мініспідниць, спідниць з рюшами, пальта, виробів з принтами та декором паєтками, спортивні куртки у стилі мінісукні, атласні вбрання з графічними принтами та ілюстраціями багажу. Особливе місце в колекції зайняли аксесуари, адже Жеск'єр пропонує рукавиці з хутром та торочкою, різноманітні оригінальні сумки та шапки з вушками. Також модельєр продовжує моду на бомбери, оскільки в колекції їх кілька варіацій, та шуби.