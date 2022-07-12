Рюші, бісер та багато рожевого: у Парижі представили кутюрну колекцію Armani

Цього разу моделі вийшли на подіум у речах синіх, лавандових, чорних, рожевих та сірих відтінків. Багато вбрань були прикрашені рюшами і бісером, а також нагадували за стилем ретро-образи з кіно. Але це не збіг, адже натхненням для дизайнера став колоритний стилізований нічний клуб міжвоєнного періоду 1920-х і 30-х років.

У колекції дизайнер представив не лише вечірні сукні, а й чудово пошиті жакети, штани, спідничні костюми, а також суконь-бюстьє всіх різновидів, і ніжніші образи з великою кількістю рюш.

Paris Fashion HC FW 22/23 Armani Privé / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Armani Privé / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Armani Privé / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Armani Privé / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Armani Privé / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Armani Privé / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Armani Privé / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Armani Privé / Фото: Associated Press

Читайте також: