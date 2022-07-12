Рюші, бісер та багато рожевого: у Парижі представили кутюрну колекцію Armani

На Тижні моди знаменитий бренд Armani презентував свою осінньо-зимову колекцію 2022-2023.
Цього разу моделі вийшли на подіум у речах синіх, лавандових, чорних, рожевих та сірих відтінків. Багато вбрань були прикрашені рюшами і бісером, а також нагадували за стилем ретро-образи з кіно. Але це не збіг, адже натхненням для дизайнера став колоритний стилізований нічний клуб міжвоєнного періоду 1920-х і 30-х років.
У колекції дизайнер представив не лише вечірні сукні, а й чудово пошиті жакети, штани, спідничні костюми, а також суконь-бюстьє всіх різновидів, і ніжніші образи з великою кількістю рюш.
Читайте також:
- Напівпрозорі сукні та легкі силуети: у Парижі представили кутюрну колекцію Fendi
- Пір'я, яскраві кольори та блискітки: у Римі представили кутюрну колекцію Valentino
- Капелюхи, оксамит та величезні квіти: у Парижі представили кутюрну колекцію бренду Schiaparelli
- Культові смужки та конусоподібні ліфи: у Парижі представили колекцію Jean Paul Gaultier, створену Олів'є Рустеном
- Вишивка, паєтки та контрастні кольори: у Парижі представили кутюрну колекцію Elie Saab осінь-зима 2022-2023