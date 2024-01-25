Рюші, блискітки та "порізані" сукні: бренд Viktor and Rolf представив епатажну колекцію

Viktor and Rolf – голландський Дім моди класу люкс, заснований 1993 року Віктором Горстінгом та Рольфом Снуреном. Минулого року дизайнери викликали фурор своєю кумедною колекцією вбрання, оскільки презентували перевернуті та роздвоєні сукні. Відповідно чогось подібного всі від них чекали і цього разу, але дизайнери віддали перевагу відносній лаконічності, хоч і не обійшлося без звичної для бренду авангардності.

На подіумі можна побачити переважно чорні, білі та пудрові відтінки. Сукні в колекції були з рюшами, розшиті бісером, деякі з прозорими вставками, які імітували голе тіло. Однак також можна помітити кілька незвичайних моделей, що нагадували порізані сукні та пальта.

Показ колекції Haute Couture Модного дому Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

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