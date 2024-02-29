Рюші, теплі відтінки та романтика: бренд Chloe представив колекцію осінь-зима 2024-2025

Колекція Chloe ready-to-wear сезону осінь-зима 2024-2025 стала дебютною для Чемени Камалі – нової креативної директорки бренду. Колекція має багатообіцяючий вигляд і досить оригінальний, оскільки дизайнерка об'єднала в ній елементи богемного стилю, романтики та хіпі.

На подіумі можна помітити теплі відтінки та велику кількість рюш, а також пелерини, які присутні як у сукнях, так і у верхньому одязі.

Дизайнерка пропонує вироби з мережива, картаті пальта та хутряні плащі. Головні убори також тут є і являють собою м'які пов'язки на голові зі штучного хутра. А ось що стосується прикрас, то бренд Chloe пропонує клієнтам об'ємні золоті вироби, окуляри-авіатори та сумки-хобо.

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chloe / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chloe / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chloe / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chloe / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chloe / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chloe / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chloe / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chloe / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chloe / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chloe / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chloe / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chloe / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Chloe / Фото: Associated Press

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