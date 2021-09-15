Сексуальна чорно-біла колекція Valentino сезону осінь-зима 2021-2022

Колекція вийшла дуже ефектною.

Колекція Valentino прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 була презентована в будівлі міланського театру Piccolo Teatro.

Колір і принти

Колекція Valentino прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Вся колекція витримана в чорно-білій колірній гамі. У ній є лише кілька золотих образів.

Колекція Valentino прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Принтів не багато, в основному це ромб, клітинка і дуже велика ялинка.

Фактури і тканини

Колекція Valentino прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Набір тканин досить традиційний для бренду, в ньому присутні і мереживо, і трикотаж, і тонка вовна. Але крім цих тканин в колекції помітну роль відіграє перфорована тканина, що більше нагадує сітку.

Фасони і силуети

Колекція Valentino прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Зверніть увагу, більшість вбрань можна було б назвати "мрією класного керівника", тому що вони створені за принципом "білий верх — чорний низ", мають білі коміри або коміри-стійки, але через те, що практично всі вони екстракороткі, вигляд мають дуже сексуальний.

Аксесуари та деталі

Колекція Valentino прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Взуття дуже різноманітне. Варто звернути увагу на витончені туфлі і грубуваті чоботи на грубій підошві

Дивіться також інші колекції прет-а-порте осінь-зима 2021-2022

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання