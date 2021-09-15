Сексуальна чорно-біла колекція Valentino сезону осінь-зима 2021-2022

Колекція вийшла дуже ефектною.
Колекція Valentino прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 була презентована в будівлі міланського театру Piccolo Teatro.
Колір і принти
Вся колекція витримана в чорно-білій колірній гамі. У ній є лише кілька золотих образів.
Принтів не багато, в основному це ромб, клітинка і дуже велика ялинка.
Фактури і тканини
Набір тканин досить традиційний для бренду, в ньому присутні і мереживо, і трикотаж, і тонка вовна. Але крім цих тканин в колекції помітну роль відіграє перфорована тканина, що більше нагадує сітку.
Фасони і силуети
Зверніть увагу, більшість вбрань можна було б назвати "мрією класного керівника", тому що вони створені за принципом "білий верх — чорний низ", мають білі коміри або коміри-стійки, але через те, що практично всі вони екстракороткі, вигляд мають дуже сексуальний.
Аксесуари та деталі
Взуття дуже різноманітне. Варто звернути увагу на витончені туфлі і грубуваті чоботи на грубій підошві
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