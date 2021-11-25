Сексуальні вирізи та спідниці-балони в колекції Christian Siriano сезону весна-літо 2022

Сексуальні вирізи та спідниці-балони в колекції Christian Siriano сезону весна-літо 2022

Колекція тішить яскравими фарбами та неформальним ставленням до створення одягу для моделей plus-size.

Колекція Christian Siriano пре-а-порте сезону весна-літо 2022, як і попередні колекції дизайнера, містить лінію одягу для моделей plus-size.

Колекція Christian Siriano прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

І це не пара суконь, що більше нагадують мішки і показані скоріше для того, щоб задовольнити громадську думку, як у колекціях більшості брендів, а повноцінна лінія з дуже цікавими рішеннями для нестандартних фігур.

Колір та принти

Колекція Christian Siriano прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Поряд із чорними образами, яких у колекції досить багато, присутні дуже яскраві, салатові, гірчичні та зелені вбрання.

Колекція Christian Siriano прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Є принти, але їх зовсім небагато: смужка та чорно-біла геометрія.

Фактури та тканини

Колекція Christian Siriano прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

У колекції дуже багато чорного мережива. Є блискучий шовк та атлас.

Фасони та силуети

Колекція Christian Siriano прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже жіночні силуети. Багато бра замість топів, спідниць-балонів та суконь з інтригуючими прорізами.

Аксесуари та деталі

Колекція Christian Siriano прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже ефектний вигляд мають бірюзові сумочки незвичайної форми, які доповнюють гірчичне вбрання, та витончені відкриті босоніжки.

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