Сексуальні вирізи та спідниці-балони в колекції Christian Siriano сезону весна-літо 2022

Колекція тішить яскравими фарбами та неформальним ставленням до створення одягу для моделей plus-size.
Колекція Christian Siriano пре-а-порте сезону весна-літо 2022, як і попередні колекції дизайнера, містить лінію одягу для моделей plus-size.
І це не пара суконь, що більше нагадують мішки і показані скоріше для того, щоб задовольнити громадську думку, як у колекціях більшості брендів, а повноцінна лінія з дуже цікавими рішеннями для нестандартних фігур.
Колір та принти
Поряд із чорними образами, яких у колекції досить багато, присутні дуже яскраві, салатові, гірчичні та зелені вбрання.
Є принти, але їх зовсім небагато: смужка та чорно-біла геометрія.
Фактури та тканини
У колекції дуже багато чорного мережива. Є блискучий шовк та атлас.
Фасони та силуети
Дуже жіночні силуети. Багато бра замість топів, спідниць-балонів та суконь з інтригуючими прорізами.
Аксесуари та деталі
Дуже ефектний вигляд мають бірюзові сумочки незвичайної форми, які доповнюють гірчичне вбрання, та витончені відкриті босоніжки.
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