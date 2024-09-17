Сексуально, ніжно та красиво: український бренд Frolov дебютував на Тижні моди у Нью-Йорку

Український модний бренд Frolov, який створив безліч вбрань для голлівудських знаменитостей, серед яких були Дженніфер Лопес, Бейонсе та Сабріна Карпентер, дебютував у Нью-Йорку на Тижні моди.
Колекція бренду отримала назву "Ivasyk" та була натхненна українською народною казкою "Івасик-Телесик", а її відмінною рисою стали прозорі тканини, драматичні вирізи, короткі спідниці та вишивка в українських мотивах.
Вона також включала такі деталі, як мюлі на високих підборах, накидки із тонких тканин, сережки та підвіски, виготовлені з видувного скла ручної роботи.
Під час заходу вбрання з колекції весна-літо 2025 року демонструвалися як на моделях, так і як виставкові експонати.
Деякими деталями дизайнер ділився у Instagram.
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