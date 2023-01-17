Шапки льотчика, клітинка та трохи гламуру: Armani презентував чоловічу колекцію осінь-зима 2023-24

Колекція була різноманітною, стильною та з безліччю аксесуарів.

Під час Мижня моди у Мілані бренд Armani презентував свою нову чоловічу колекцію осінь-зима 2023-24, під час якої дизайнер надихався архітектурою Мілана.

На подіумі моделі демонстрували картаті костюми, шкіряні сумки, легкі стьобані куртки, худі з різних матеріалів та навіть спортивні предмети одягу. Звичайно ж, не обійшлося без класичних елегантних костюмів бренду, кількох яскравих вечірніх речей із фірмовими лелітками та стразами, які досить часто можна побачити в колекціях Armani.

Також Модний дім пропонує носити чоловікам головні убори: шапки льотчика зі шкіри та кепки різних кольорів.

Показ колекції Armani осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Armani осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Armani осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Armani осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Armani осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Armani осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Armani осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Armani осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Armani осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Armani осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Armani осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Armani осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Armani осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Armani осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

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