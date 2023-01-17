Шапки льотчика, клітинка та трохи гламуру: Armani презентував чоловічу колекцію осінь-зима 2023-24
Колекція була різноманітною, стильною та з безліччю аксесуарів.
Під час Мижня моди у Мілані бренд Armani презентував свою нову чоловічу колекцію осінь-зима 2023-24, під час якої дизайнер надихався архітектурою Мілана.
На подіумі моделі демонстрували картаті костюми, шкіряні сумки, легкі стьобані куртки, худі з різних матеріалів та навіть спортивні предмети одягу. Звичайно ж, не обійшлося без класичних елегантних костюмів бренду, кількох яскравих вечірніх речей із фірмовими лелітками та стразами, які досить часто можна побачити в колекціях Armani.
Також Модний дім пропонує носити чоловікам головні убори: шапки льотчика зі шкіри та кепки різних кольорів.