Широкі плечі та яскраві кольори: бренд Saint Laurent презентував колекцію осінь-зима 2025-2026

Це колекція, яка залишила по собі багато емоцій та післясмак. Також у ній чітко простежувалися багато модних кодів закладених засновником бренду.

Ентоні Ваккарелло, креативний директор Модного дому Saint Laurent, презентував публіці колекцію на сезон осінь-зима 2025-2026. Шоу відбулося в межах Тижня моди у Парижі і стало заключним.

Колекція здавалася стриманою, але все ж таки стала і вибухом кольору, оскільки включала відтінки фуксії, коралові, сині, охру, смарагдові та оливкові. Раніше всі ці кольори вже з'являлися на подіумі під час показів бренду, однак цього їхні поєднання створювали вау-ефект. Щодо фасонів, то Ваккарелло пропонує широкі плечі, прямі силуети, вбрання з вінілу, які під час руху створювали гострі заломи. Також цікавим яскравим штрихом колекції став леопардовий принт.

Показ Saint Laurent осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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