Широкі штани та прозорі сукні у колекції Giorgio Armani сезону весна-літо 2022

Знаменитий Модний дім показав ніжну та романтичну колекцію.
Колекція Giorgio Armani прет-а-порте сезону весна-літо 2022 року витримана в кращих традиціях Модного дому.
Колір та принти
Колірна гама неяскрава, переважають ніжно-рожеві, бузкові та блідо-блакитні відтінки.
Принти переважно квіткові.
Фактури та тканини
Шовк, шифон та фатин становлять основу колекції.
Фасони та силуети
Більшість силуетів вільні, є сукні із завищеною талією. Штани-блумерси, яких у колекції дуже багато, добре поєднуються як із кроп-топами, так і з жакетами.
Аксесуари та деталі
Дуже цікаве взуття, особливо босоніжки із декоративною шнурівкою спереду.
Читайте також:
- Ефектне взуття та крихітні сумочки у колекції Christian Dior сезону весна-літо 2022
- Шовк та хутро в колекції Fendi сезону весна-літо 2022
- Короткі спідниці та мереживні ліфчики в колекції Dolce & Gabbana сезону весна-літо 2022
- Макраме та бахрома в колекції Chloe прет-а-порте сезону весна-літо 2022
- Яскраві кольори та квіти в колекції Oscar de La Renta сезону весна-літо 2022
- У стилі 70-х: колекція Elie Saab прет-а-порте сезону весна-літо 2022
- Скандальні кольє-петлі та ефектне взуття в колекції Givenchy сезону весна-літо 2022