Широкі штани та прозорі сукні у колекції Giorgio Armani сезону весна-літо 2022

Знаменитий Модний дім показав ніжну та романтичну колекцію.

Колекція Giorgio Armani прет-а-порте сезону весна-літо 2022 року витримана в кращих традиціях Модного дому.

Колір та принти

Колекція Giorgio Armani прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Колірна гама неяскрава, переважають ніжно-рожеві, бузкові та блідо-блакитні відтінки.

Колекція Giorgio Armani прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Принти переважно квіткові.

Фактури та тканини

Колекція Giorgio Armani прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Шовк, шифон та фатин становлять основу колекції.

Фасони та силуети

Колекція Giorgio Armani прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Більшість силуетів вільні, є сукні із завищеною талією. Штани-блумерси, яких у колекції дуже багато, добре поєднуються як із кроп-топами, так і з жакетами.

Аксесуари та деталі

Колекція Giorgio Armani прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже цікаве взуття, особливо босоніжки із декоративною шнурівкою спереду.

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