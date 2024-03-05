Шкіра, простота та тиха розкіш: Hermès презентував колекцію осінь-зима 2024-2025

На Тижні моди в Парижі бренд Hermès, який насамперед славиться своїми ексклюзивними сумками, презентував також колекцію прет-а-порте осінь-зима 2024-2025. У новому сезоні Hermès пропонує лаконічний, елегантний, носибельний і комфортний одяг без зайвих деталей і декору.

На подіумі було представлено багато варіантів вбрань зі шкіри та трикотажу. Колірна гама використана справді осіння: коричневі, пастельні, чорні, оливкові кольори. Але не оминув бренд і трендовий винний відтінок, який фігурує і у багатьох інших марок. Також у колекції можна побачити багато варіантів сумок та високих чобіт у жокейському стилі.

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Hermès / Фото: Associated Press

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