Шкіра та мереживо в колекції Ermanno Scervino сезону осінь-зима 2021-2022

Колекція знаменитого бренду Ermanno Scervino була представлена в розкішному бароковому інтер'єрі.

Колекція Ermanno Scervino прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 має дійсно шикарний вигляд всі вбрання зшиті з дуже дорогих матеріалів, ефектно підібрана колірна гама і гра фактур.

Колір і принти

Колекція Ermanno Scervino прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Дуже багато молочно-білих образів, золотисто-коричневих і верблюжих. Є лінія чорних вбрань і кілька речей кольору фуксії, які мають особливо ефектний вигляд.

Колекція Ermanno Scervino прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Принтів немає, але є скандинавські візерунки на трикотажі, досить традиційні для зимових колекцій.

Фактури і тканини

Колекція Ermanno Scervino прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Мереживо, якого використано дуже багато, поєднується з шкірою — другим за значенням матеріалом в колекції. Також є трикотаж і кашемір. Є хутро, товстий трикотаж, розшиті паєтками тканини і тонкий шифон.

Фасони і силуети

Колекція Ermanno Scervino прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Фасони дуже жіночні. Шикарно виглядають мереживні сукні по фігурі, злегка розкльошені штани з розрізом внизу, затишні кардигани, шкіряні сукні та парки.

Аксесуари та деталі

Колекція Ermanno Scervino прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Варто звернути увагу перш за все на взуття. Дізайнерам вдалося створити дуже цікавий мікс — високі чоботи-панчохи стилізовані під ковбойські.

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