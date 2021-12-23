Шкіряні шкарпетки та накладні кишені в колекції Hermes сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже лаконічною, але досить ефектною.
Колекція Hermes прет-а-порте сезону весна-літо 2022 сподобається тим, хто любить комфортний одяг, не позбавлений шику та елегантності, і до того ж із родзинкою.
Колір та принти
Колірна гама дуже стримана, використовуються буквально кілька кольорів: білий, чорний та різні відтінки оранжево-коричневої гами.
Принти є, але їх небагато, і всі вони є досить традиційними для бренду.
Фактури та тканини
Дуже багато шкіри, але є й шовк, атлас, бавовна та трикотаж.
Фасони та силуети
Варто звернути увагу на просторого крою комбінезони, широкі штани з високою талією на гумці, спідниці на гумці, кроптопи та бра. Важливою деталлю всіх елементів одягу є великі накладні кишені.
Аксесуари та деталі
Одна з найяскравіших деталей — сандалі на широкій грубій підошві, які доповнюються шкіряними шкарпетками, очевидно, зі стрейчевої шкіри.
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