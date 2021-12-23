Шкіряні шкарпетки та накладні кишені в колекції Hermes сезону весна-літо 2022

Шкіряні шкарпетки та накладні кишені в колекції Hermes сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже лаконічною, але досить ефектною.

Колекція Hermes прет-а-порте сезону весна-літо 2022 сподобається тим, хто любить комфортний одяг, не позбавлений шику та елегантності, і до того ж із родзинкою.

Колір та принти

Колекція Hermes прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Колірна гама дуже стримана, використовуються буквально кілька кольорів: білий, чорний та різні відтінки оранжево-коричневої гами.

Колекція Hermes прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Принти є, але їх небагато, і всі вони є досить традиційними для бренду.

Фактури та тканини

Колекція Hermes прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже багато шкіри, але є й шовк, атлас, бавовна та трикотаж.

Фасони та силуети

Колекція Hermes прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Варто звернути увагу на просторого крою комбінезони, широкі штани з високою талією на гумці, спідниці на гумці, кроптопи та бра. Важливою деталлю всіх елементів одягу є великі накладні кишені.

Аксесуари та деталі

Колекція Hermes прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Одна з найяскравіших деталей — сандалі на широкій грубій підошві, які доповнюються шкіряними шкарпетками, очевидно, зі стрейчевої шкіри.

Читайте також: