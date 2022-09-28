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Шкіряні тренчі, косухи та довгі "голі" сукні: Дім Saint Laurent презентував колекцію весна-літо 2023

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Шкіряні тренчі, косухи та довгі "голі" сукні: Дім Saint Laurent презентував колекцію весна-літо 2023

Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press

У цьому показі лаконічно злилася мода 80-х та сучасної епохи.

Креативний директор Модного дому Saint Laurent Ентоні Ваккарелло створив казку для своїх гостей, коли вирішив провести показ колекції весна-літо 2023 року в Парижі на тлі Ейфелевої вежі. Нова колекція була лаконічною, але антураж — чарівним і розкішним.

Моделі дефілювали в трохи одскульних образах, які бренд пропонує нам носити у новому сезоні. Сукні були довгими, трохи прозорими, приталеними та однотонними. Також дизайнер представив багато варіантів шкіряних косух та довгих тренчів.

Кольори колекції заслуговують на окремої оди, адже були дуже глибокими та насиченими. Фігурували в колекції шоколадні, чорні, оливкові, верблюжі та сірі відтінки. Щодо фасонів, то Saint Laurent представили сукні з каптурами, сукні-водолазки, а також з вирізами та довгими рукавами. Було й кілька варіантів штанних костюмів, напівпрозорих вечірніх образів та пальт. Навіяні 80-ми були й прикраси у цій колекції: великі золоті сережки, браслети-манжети, а також чорні окуляри.

Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent_15 / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent_15 / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent_15 / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent_15 / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press

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