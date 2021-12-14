Шовк та хутро в колекції Fendi сезону весна-літо 2022

Напрочуд елегантна та гармонійна колекція була представлена в Мілані знаменитим Модним домом.
Колекція Fendi прет-а-порте сезону весна-літо 2022 має дуже вишуканий вигляд, тонкі поєднання відтінків і жіночні силуети припадуть до смаку тим, хто любить стриману розкіш.
Колір та принти
Переважає пастельна гама: багато молочно-білих, золотистих коричневих, рожевих, бузкових та блакитних тонів.
Дуже красиві принти, особливо цікавий вигляд має принт із графічних зображень жіночого профілю.
Фактури та тканини
Переважають блискучий шовк та атлас, є шкіра, хутро та трохи мережива. Є речі з бахромою.
Фасони та силуети
Дуже різноманітні силуети, є сукні до підлоги і короткі туніки, широкі штани і бра замість топів.
Аксесуари та деталі
Досить незвичайними для літнього сезону є хутряні сумки, представлені в колекції, а також взуття із хутряними деталями.
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