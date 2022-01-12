Штани оверсайз та багато оголеного тіла у колекції Missoni сезону весна-літо 2022

Штани оверсайз та багато оголеного тіла у колекції Missoni сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже сексуальною.

Колекція Missoni прет-а-порте сезону весна-літо 2022 підійде тим, хто любить одягнутися трохи зухвало і водночас досить незвично.

Колір та принти

Колекція Missoni прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже яскраві кольори мають ефектний вигляд поруч із речами, витриманими у стриманій гамі.

Колекція Missoni прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

У головній ролі – принти. Всі фірмові принти Missoni присутні, є квітковий принт і комбінації з різних принтів в одній деталі образу.

Фактури та тканини

Основу колекції складає традиційний для бренду трикотаж. Але є й шкіра, замша, денім і тканини, розшиті паєтками.

Фасони та силуети

Колекція Missoni прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Сексуальність – головний тренд сезону, і саме вона диктує фасони: занижену талію широких штанів оверсайз, які пропонують носити з кроптопами, сукні з вирізами у несподіваних місцях, мінісукні без бретельок, бра замість топу та прозорі сукні.

Аксесуари та деталі

Колекція Missoni прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Босоніжки, показані в колекції, вирізняються витонченістю і мають чудовий вигляд у яскравих кольорах.

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