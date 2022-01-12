Штани оверсайз та багато оголеного тіла у колекції Missoni сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже сексуальною.
Колекція Missoni прет-а-порте сезону весна-літо 2022 підійде тим, хто любить одягнутися трохи зухвало і водночас досить незвично.
Колір та принти
Дуже яскраві кольори мають ефектний вигляд поруч із речами, витриманими у стриманій гамі.
У головній ролі – принти. Всі фірмові принти Missoni присутні, є квітковий принт і комбінації з різних принтів в одній деталі образу.
Фактури та тканини
Основу колекції складає традиційний для бренду трикотаж. Але є й шкіра, замша, денім і тканини, розшиті паєтками.
Фасони та силуети
Сексуальність – головний тренд сезону, і саме вона диктує фасони: занижену талію широких штанів оверсайз, які пропонують носити з кроптопами, сукні з вирізами у несподіваних місцях, мінісукні без бретельок, бра замість топу та прозорі сукні.
Аксесуари та деталі
Босоніжки, показані в колекції, вирізняються витонченістю і мають чудовий вигляд у яскравих кольорах.
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