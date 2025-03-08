Штани, сукні з драпуванням та тренчі: бренд Victoria Beckham представив колекцію сезон осінь-зима 2025-2026

Вікторія була, як завжди, вірна своєму стилю та естетиці, яку придумала для бренду, адже на подіумі знову представила багато варіантів своїх уже фірмових суконь із джерсі та шовку, які попри прості силуети мають розікішний вигляд.

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Також Бекхем пропонує в новому сезоні оверсайз плащі з комірами-стійками, денім, різні варіанти сорочок, а також класичні довгі штани, без яких не обходиться жоден показ цього бренду.

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Як і багато інших брендів, Вікторія продемонструвала трикотаж з каптурами та об'ємні сумки, але деякі вбрання вона все ж таки пропонує доповнювати маленькими клатчами квадратної форми, яка нагадувала портфель для документів. Маскулінність була присутня в колекції завдяки жакетам, костюмам та взуттю.

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Були представлені мінісукні, пальта та жакети з ефектними підгорнутими краями, а також светри та куртки з комірами, також загорнутими біля горла.

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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