Штанні костюми, оксамит та трохи ретро: Emporio Armani презентував колекцію осінь-зима 2024-2025

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Emporio Armani. Цього разу 89-річний дизайнер Джорджіо Армані зробив акцент у колекції на штанних костюмах в італійському та трохи ретро стилі. Дівчата на подіумі демонстрували вбрання з вільними штанами, жакетами та жилетами, виконані з оксамиту, вельвету, картатої тканини.

Також важливою частиною образів стали сорочки, які бренд пропонує у різних варіаціях. Але окрім костюмів на подіумі можна було побачити речі із трикотажу, кілька варіантів вечірніх та коктейльних суконь та мініспідниці. Капелюхи, намисто, масивні сережки і шийні хустки виступали як яскраві аксесуари.

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

У показі взяла участь також українська модель Юлія Ратнер.

Юлія Ратнер / Фото: Getty Images

Юлія Ратнер / Фото: Getty Images

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