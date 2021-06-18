Шуби, кроптопи і хутряні босоніжки в колекції Fendi сезону осінь-зима 2021-2022

Колекція знаменитого Модного дому Fendi має дійсно розкішний вигляд.

Колекція Fendi прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 була показана на тлі римських руїн. Це дебютна колекція прет-а-порте нового креативного директора Будинку Кіма Джонса.

Колір і принт

Колекція Fendi прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Колірна гама, напевно, не могла б бути витонченішою, в ній зібрані всі відтінки бежевого, коричневого, карамельного, кава з молоком, колір ванілі і молочно-білий. Окремо дана чорна лінія, без жодних вкраплень.

Принтів практично немає.

Фактури і тканини

Колекція Fendi прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Тонка гра фактур додає образам глибини і виразності: блискучий атлас і пухнастий трикотаж, хутро і замша, шовк і вовна.

Колекція Fendi прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

У колекції багато натурального хутра, загалом переробленого і шуб з плетеного хутра. Також використовується шкіра пітона і змії.

Фасони і силуети

Колекція Fendi прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Варто звернути увагу на велику кількість кроптопів, які добре поєднуються зі спідницями і штанами з високою талією. Шуби мають цікавий крій, як і пальта з деякою асиметрією.

Аксесуари та деталі

Колекція Fendi прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Варто звернути увагу на босоніжки з відкритим носком, які особливо незвичний вигляд мають з хутром на мисі.

Колекція Fendi прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Також дуже гарні чоботи з високими прямими халявами.

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