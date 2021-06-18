Шуби, кроптопи і хутряні босоніжки в колекції Fendi сезону осінь-зима 2021-2022

Колекція знаменитого Модного дому Fendi має дійсно розкішний вигляд.
Колекція Fendi прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 була показана на тлі римських руїн. Це дебютна колекція прет-а-порте нового креативного директора Будинку Кіма Джонса.
Колір і принт
Колірна гама, напевно, не могла б бути витонченішою, в ній зібрані всі відтінки бежевого, коричневого, карамельного, кава з молоком, колір ванілі і молочно-білий. Окремо дана чорна лінія, без жодних вкраплень.
Принтів практично немає.
Фактури і тканини
Тонка гра фактур додає образам глибини і виразності: блискучий атлас і пухнастий трикотаж, хутро і замша, шовк і вовна.
У колекції багато натурального хутра, загалом переробленого і шуб з плетеного хутра. Також використовується шкіра пітона і змії.
Фасони і силуети
Варто звернути увагу на велику кількість кроптопів, які добре поєднуються зі спідницями і штанами з високою талією. Шуби мають цікавий крій, як і пальта з деякою асиметрією.
Аксесуари та деталі
Варто звернути увагу на босоніжки з відкритим носком, які особливо незвичний вигляд мають з хутром на мисі.
Також дуже гарні чоботи з високими прямими халявами.
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