Шуби, мереживо та поєднання хустки з кепкою: бренд Gucci представив колекцію осінь-зима 2025-2026

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ нової колекції італійського модного дому Gucci.
Колекцію презентували після звільнення з Модного дому модельєра Сабато Де Сарно і над колекцією працювала творча команда дизайнерів бренду, які вирішили повернути на подіум сексуальніші ретросилуети.
На подіумі можна було побачити багато перевірених часом силуетів, без радикальних експериментів. Також, як і у багатьох інших брендів цього сезону, команда Gucci презентувала багато варіантів хутряних виробів, мережива, міні, яскравих колготок з принтами, а також пастельну кольорову гаму, хоч і було кілька яскравих кольорів у вигляді салатового та фіолетового відтінків.
Також з нами продовжує залишатися поєднання кепки та хустки. Цей тренд вдало перекочував з 2024 року і Gucci явно хочуть його зміцнити.
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