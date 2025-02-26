Шуби, мереживо та поєднання хустки з кепкою: бренд Gucci представив колекцію осінь-зима 2025-2026

Колекцію презентували після звільнення з Модного дому модельєра Сабато Де Сарно і над колекцією працювала творча команда дизайнерів бренду, які вирішили повернути на подіум сексуальніші ретросилуети.

На подіумі можна було побачити багато перевірених часом силуетів, без радикальних експериментів. Також, як і у багатьох інших брендів цього сезону, команда Gucci презентувала багато варіантів хутряних виробів, мережива, міні, яскравих колготок з принтами, а також пастельну кольорову гаму, хоч і було кілька яскравих кольорів у вигляді салатового та фіолетового відтінків.

Показ бренду Gucci осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Gucci осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Gucci осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Gucci осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Gucci осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Gucci осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Gucci осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Gucci осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Gucci осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Gucci осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Gucci осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Gucci осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Gucci осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Також з нами продовжує залишатися поєднання кепки та хустки. Цей тренд вдало перекочував з 2024 року і Gucci явно хочуть його зміцнити.

Показ бренду Gucci осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Читайте також: