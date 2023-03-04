Собаки-роботи та справжній метеорит: бренд Coperni здивував презентацією колекції осінь-зима 2023-2024

Наприкінці 2022 року французький бренд Coperni шокував світ перформансом на Паризькому тижні моди, коли просто на подіумі розпорошили на оголене тіло Белли Хадід спеціальний білий спрей, який потрапивши на шкіру перетворився на білу сукню. Під час презентації колекції осінь-зима 2023-2024 дизайнери Себастьян Меєр та Арно Ваян вирішили знову здивувати та влаштували технологічне шоу.

Показ бренду Coperni осінь-зима 2023-2024 / Фото: Getty Images

Цього разу шоу Coperni доповнили металеві собаки-роботи Boston Dynamics, які взаємодіяли на подіумі з моделями. Основний меседж показу — показати майбутнє, в якому мирно співіснують люди та роботи. Надихнулися дизайнери цього разу байкою поета Жана де Лафонтана "Вовк і ягня", але вони переосмислили її кінець (де вовк з'їдає ягня) і головних героїв — в історії на подіумі немає трагічного кінця.

Не обійшлося на показі і без зірок. Цього разу у шоу взяли участь Nepo Baby — Ліла Мосс та Дева Кассель.

Показ бренду Coperni осінь-зима 2023-2024 / Фото: Getty Images

Показ бренду Coperni осінь-зима 2023-2024 / Фото: Getty Images

Також колекція пронизана футуристичними мотивами й дуже цікавими деталями.

Показ бренду Coperni осінь-зима 2023-2024 / Фото: Getty Images

Показ бренду Coperni осінь-зима 2023-2024 / Фото: Getty Images

Показ бренду Coperni осінь-зима 2023-2024 / Фото: Getty Images

А однією з фішок колекції цього разу стала сумка зроблена зі справжнього метеорита, який впав на Землю 55 тисяч років тому, а знайшли його 1968 року на півдні Франції. Сумочку вирізали з метеориту 2023 року.

Показ бренду Coperni осінь-зима 2023-2024 / Фото: Getty Images

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