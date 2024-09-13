Сорочки, лаконічні кольори та багато рафії: бренд Michael Kors презентував колекцію весна-літо 2025

У Нью-Йорку в межах Тижня моди відбувся показ нової колекції прет-а-порте бренду Michael Kors весна-літо 2025. Цього разу дизайнер пропонує лаконічні силуети навіяні 50-ми роками, тому що на подіумі представлені сукні з галтером, спідниці-міді, що підкреслюють талію, а також вільні плащі та тренчі.

Цікавим акцентом колекції стала рафія, яку Майкл Корс використовує у сумках, взутті, панамках і навіть у деяких вбраннях. Також можна помітити, що сумки-відра продовжать бути у тренді й наступного року. Згідно з деякими модними оглядачами, Корс під час створення колекції надихався Італією, новим серіалом Netflix "Ріплі" та чорно-білими фотографіями 1990-х років Герба Рітца.

Показ колекції прет-а-порте Michael Kors весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Michael Kors весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Michael Kors весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Michael Kors весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Michael Kors весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Michael Kors весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Michael Kors весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Michael Kors весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Michael Kors весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Michael Kors весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Michael Kors весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Michael Kors весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Michael Kors весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Michael Kors весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Michael Kors весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Michael Kors весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Michael Kors весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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