Спідниці зі шлейфом та гостроносі слінгбеки в колекції Prada сезону весна-літо 2022

Спідниці зі шлейфом та гостроносі слінгбеки в колекції Prada сезону весна-літо 2022

Колекція майбутнього сезону була показана одразу на двох Тижнях моди: у Мілані та Шанхаї.

Колекція Prada прет-а-порте сезону весна-літо 2022 маэ дуже практичный выгляд, але не позбавлена оригінальності.

Колір

Колекція Prada прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Колірна гама досить різноманітна, яскраві та пастельні тони в ній поєднуються із чорними та сірими кольорами.

Фактури та тканини

Колекція Prada прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

У колекції багато шовку, атласу, трикотажу різної щільності. Також представлено багато шкіряних — зі зістареної шкіри — курток та жакетів.

Фасони та силуети

Колекція Prada прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Фішка колекції – короткі спідниці зі шлейфом-хвостом. Також є куртки та жакети оверсайз, приталені мінімалістичні сукні яскравих кольорів, гарний та практичний трикотаж, речі на шнурівці.

Аксесуари та деталі

Колекція Prada прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Варто звернути увагу на браслети-ремені, які пропонується носити на плечі та яскраві слінгбеки з гострими шкарпетками.

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