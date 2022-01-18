Спідниці зі шлейфом та гостроносі слінгбеки в колекції Prada сезону весна-літо 2022

Колекція майбутнього сезону була показана одразу на двох Тижнях моди: у Мілані та Шанхаї.
Колекція Prada прет-а-порте сезону весна-літо 2022 маэ дуже практичный выгляд, але не позбавлена оригінальності.
Колір
Колірна гама досить різноманітна, яскраві та пастельні тони в ній поєднуються із чорними та сірими кольорами.
Фактури та тканини
У колекції багато шовку, атласу, трикотажу різної щільності. Також представлено багато шкіряних — зі зістареної шкіри — курток та жакетів.
Фасони та силуети
Фішка колекції – короткі спідниці зі шлейфом-хвостом. Також є куртки та жакети оверсайз, приталені мінімалістичні сукні яскравих кольорів, гарний та практичний трикотаж, речі на шнурівці.
Аксесуари та деталі
Варто звернути увагу на браслети-ремені, які пропонується носити на плечі та яскраві слінгбеки з гострими шкарпетками.
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