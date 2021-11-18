Спортивний шик у колекції Boss сезону весна-літо 2022

Показ колекції відбувся просто на стадіоні.
Колекція Boss прет-а-порте сезону весна-літо 2022 сподобається тим, хто віддає перевагу зручному одягу, але водночас хоче мати стильний вигляд.
Колір та принти
Основу колекції становить оранжево-біло-бежеве поєднання. Ці три кольори у поєднанні мають дуже вишуканий та оптимістичний вигляд.
Також є синьо-сіра лінія та принти. Переважає тонка смужка та дрібна клітинка.
Фактури та тканини
Переважає, звичайно, трикотаж, але є і вовна та бавовна.
Фасони та силуети
Класичні спортивні костюми у поєднанні з елегантними пальтами, бомбери, вкорочені худі з класичними сорочками та кроптопи зі штанами із заниженою талією, сорочки з топами та вкорочені анораки – словом усе, що ми звикли бачити в магазинах спортивних брендів, цілком органічно поєднується з елегантним повсякденним одягом.
Аксесуари та деталі
У колекції є гарні шапки, панами, цікаві сумки та ефектне взуття на грубій підошві. Особливо гарні черевики, які пропонується носити з високими білими шкарпетками з яскравими смужками.
Читайте також:
- Троянди, метелики та рюші в колекції Blumarine сезону весна-літо 2022
- Об'єм, клони та спецефекти: колекція Balenciaga прет-а-порте сезону весна 2022
- Плетіння макраме та сандалії легіонерів у колекції Alberta Ferretti сезону весна-літо 2022
- Оборки і клітини в колекції Phillip Lim прет-а-порт сезону весна-літо 2022
- Золоті ланцюги та оголені животи в колекції Balmain сезону весна-літо 2022
- Яскрава та сексуальна колекція Chanel сезону весна-літо 2022