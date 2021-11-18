Спортивний шик у колекції Boss сезону весна-літо 2022

Показ колекції відбувся просто на стадіоні.

Колекція Boss прет-а-порте сезону весна-літо 2022 сподобається тим, хто віддає перевагу зручному одягу, але водночас хоче мати стильний вигляд.

Колір та принти

Колекція Boss прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Основу колекції становить оранжево-біло-бежеве поєднання. Ці три кольори у поєднанні мають дуже вишуканий та оптимістичний вигляд.

Колекція Boss прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Також є синьо-сіра лінія та принти. Переважає тонка смужка та дрібна клітинка.

Фактури та тканини

Колекція Boss прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Переважає, звичайно, трикотаж, але є і вовна та бавовна.

Фасони та силуети

Колекція Boss прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Класичні спортивні костюми у поєднанні з елегантними пальтами, бомбери, вкорочені худі з класичними сорочками та кроптопи зі штанами із заниженою талією, сорочки з топами та вкорочені анораки – словом усе, що ми звикли бачити в магазинах спортивних брендів, цілком органічно поєднується з елегантним повсякденним одягом.

Аксесуари та деталі

Колекція Boss прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

У колекції є гарні шапки, панами, цікаві сумки та ефектне взуття на грубій підошві. Особливо гарні черевики, які пропонується носити з високими білими шкарпетками з яскравими смужками.

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