Стиль препі, оригінальне взуття та зірки на подіумі: бренд Miu Miu представив колекцію весна-літо 2025

Так у шоу брали участь 69-річний актор Віллем Дефо, Кара Делевінь, дочка Стінга Еліот Самнер та 16-річна дочка Ніколь Кідман. Вже протягом кількох сезонів цей бренд є одним з головних трендсеттерів і його речі регулярно потрапляють у рейтинги найпопулярніших речей, тому увага до Miu Miu була особливо пильною.

У сезоні весна-літо 2025 Міучча Прада пропонує вже добре знайомий нам стиль препі: високі гольфи, лофери, спідниці зі складками, як у школярок, а також оверсайз жакети, шорти та майки на бретельках. Однак, що залишається незмінним у цьому бренді – труси, які Міучча пропонує носити, як і раніше у поєднанні з футболками та поло. Цікавими були аксесуари – Прада повертає тренд нульових із поясами-ланцюжками та заклепками.

Колекція Miu Miu весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Miu Miu весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Miu Miu весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Miu Miu весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Miu Miu весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Miu Miu весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Miu Miu весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Miu Miu весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Miu Miu весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Miu Miu весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Miu Miu весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Miu Miu весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Miu Miu весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Miu Miu весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Miu Miu весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Miu Miu весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Miu Miu весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Miu Miu весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Miu Miu весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Читайте також: