Стильно та яскраво: дизайнерки Ксенія Шнайдер, Олена Рева та Надя Дзяк взяли участь у Тижні моди в Лондоні

Українські модні бренди KSENIASCHNAIDER, ELENAREVA та NADYA DZYAK представили колекції весна-літо 2024 року на Тижні моди в Лондоні. Захід відбувся 19 вересня у межах Міжнародного сезону Українського тижня моди весна-літо 2024 року, який відбувся за межами країни через війну.

На подіумі дизайнерки презентували стильні вбрання з шифону, шовку, деніму та щільної костюмної тканини. Фасони вбрання були зовсім різні: легкі літні напівпрозорі сукні, костюми, корсети, топи та сукні з рюшами. Також дизайнери пропонують у новому сезоні відмовитися від масивного взуття та носити з такими вбраннями лаконічні босоніжки на ремінцях та підборах, а також зручні кросівки. Також не можна не помітити на подіумі новий тренд — взуття з ворсом.

Шоу Ukrainian Fashion Week у Лондоні / Фото: Getty Images

Шоу Ukrainian Fashion Week у Лондоні / Фото: Getty Images

Шоу Ukrainian Fashion Week у Лондоні / Фото: Getty Images

Шоу Ukrainian Fashion Week у Лондоні / Фото: Getty Images

Шоу Ukrainian Fashion Week у Лондоні / Фото: Getty Images

Шоу Ukrainian Fashion Week у Лондоні / Фото: Getty Images

Показ був спільним, а наприкінці шоу Ксенія Шнайдер, Олена Рева та Надя Дзяк вийшли на подіум із синьо-жовтими прапорами з підписами українських героїв.

Ксенія Шнайдер, Олена Рева та Надя Дзяк / Фото: Getty Images

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