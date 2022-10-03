Стрази, паєтки та довгі сукні: бренд Valentino представив колекцію весна-літо 2023

Цю колекцію не назвати лаконічною, адже до вбрання прет-а-порте бренд додав трохи кутюрного шику.

Під час Тижня моди в Парижі бренд Valentino презентував колекцію весна-літо 2023. Цього разу креативний директор бренду П'єрпаоло Піччолі вирішив зробити колекцію дуже гламурною, адже в ній є багато речей, розшитих блискучими паєтками та бісером. Також Піччолі представив вбрання з монограмою бренду (вона була нанесена і на обличчя деяких моделей, як макіж), обтислі боді, короткі шовкові сукні, сукні на бретельках, сукні-жакети і деякі андрогінні образи, як костюми з шортами.

У новому сезоні дизайнер також відмовився від яскравого рожевого відтінку, який був центральним у попередніх показах, і тепер пропонує носити лаконічні білі сорочки, комбінезони та лосини зі стразами.

Простою чи лаконічною цю колекцію точно не назвати.

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

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