Сучасні рішення і нове бачення: Джонатан Андерсон представив першу колекцію для Dior
Багато хто говорив про цю колекцію і чекав на її презентацію.
Для французького Модного дому Dior настала нова ера — дизайнер Джонатан Андерсон презентував у Парижі свою першу колекцію для цього знаменитого бренду. Шоу відбулося в межах Тижня моди і стало однією з найочікуваніших подій, атмосфера в залі також була «наелектризованою», адже оцінити нову колекцію прийшли світові зірки, представники сімейства Арно і навіть перша леді Франції.
Колекція Андерсона була зовсім не схожою на те, що пропонувала публіці його попередниця Марія Грація К’юрі, адже речі були більш лаконічними, орієнтованими на молоду аудиторію. Дизайнер показав на подіумі багато варіацій мініспідниць зі складками та деніму, також він запропонував спідниці-балони та нові моделі, креативніші, знаменитих жакетів Bar, створених після Другої світової війни ще Крістіаном Діором.
Як верхній одяг Андерсон пропонує кейпи і пальта зі складками. Особливу увагу і захоплення викликали у багатьох сукні-бюстьє з плісируванням і бантами.
Сам дизайнер зазначив, що на створення цієї колекції у нього було лише два місяці.
У колекції також було вдосталь аксесуарів, зокрема дизайнер представив багато нових сумок і взуття на будь-який випадок: від стильних лоферів до витончених мюлей, прикрашених гігантськими квітковими розетками.