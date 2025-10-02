Сучасні рішення і нове бачення: Джонатан Андерсон представив першу колекцію для Dior

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

Реклама

Для французького Модного дому Dior настала нова ера — дизайнер Джонатан Андерсон презентував у Парижі свою першу колекцію для цього знаменитого бренду. Шоу відбулося в межах Тижня моди і стало однією з найочікуваніших подій, атмосфера в залі також була «наелектризованою», адже оцінити нову колекцію прийшли світові зірки, представники сімейства Арно і навіть перша леді Франції.

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

Колекція Андерсона була зовсім не схожою на те, що пропонувала публіці його попередниця Марія Грація К’юрі, адже речі були більш лаконічними, орієнтованими на молоду аудиторію. Дизайнер показав на подіумі багато варіацій мініспідниць зі складками та деніму, також він запропонував спідниці-балони та нові моделі, креативніші, знаменитих жакетів Bar, створених після Другої світової війни ще Крістіаном Діором.

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

Як верхній одяг Андерсон пропонує кейпи і пальта зі складками. Особливу увагу і захоплення викликали у багатьох сукні-бюстьє з плісируванням і бантами.

Реклама

Сам дизайнер зазначив, що на створення цієї колекції у нього було лише два місяці.

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

У колекції також було вдосталь аксесуарів, зокрема дизайнер представив багато нових сумок і взуття на будь-який випадок: від стильних лоферів до витончених мюлей, прикрашених гігантськими квітковими розетками.

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-літо 2026 / © Associated Press