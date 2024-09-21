Сукні-балахони та балетна естетика: бренд Ferragamo презентував колекцію весна-літо 2025

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ колекції весна-літо 2025 Модного дому Ferragamo. Цього разу шоу та вбрання кардинально відрізнялися від того, що ми бачили на подіумі в колекції осінь-зима.

Креативний директор бренду Максиміліан Девіс надихався балетом під час створення колекції, що помітно з лаконічних боді, болеро, лосин та взуття з імітацією балетних стрічок. Модельєр міксує в колекції пудрово-рожевий та сірий, а приглушений хакі – з насиченим червоним. Доповнюють образи моделей-балерин величезні сумки.

Однак окрім балетних боді в колекції нам продемонстрували оверсайз костюми, сукні-балахони та вільні плащі-тренчі. Також у деяких вбраннях є трендова торочка, вона ж повторюється і на взутті.

Колекція Ferragamo весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferragamo весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferragamo весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferragamo весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferragamo весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferragamo весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferragamo весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferragamo весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferragamo весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferragamo весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferragamo весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferragamo весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferragamo весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferragamo весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Ferragamo весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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