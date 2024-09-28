Сукні-ковдри, оксамит та широкі плечі: Vetements представив колекцію весна-літо 2025

Ніколи не знаєш, що цей бренд запропонує у новому сезоні.

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ швейцарського бренду Vetements. Креативний директор марки Гурам Гвасалія презентував публіці колекцію весна-літо 2025.

Шоу цього бренду було як завжди дуже епатажним, а на подіумі можна було побачити багато вбрання з широкими плечима, сукні-бюстьє та речі, які цей бренд часто створює жартома, наприклад, з дірками чи сукні-ковдри.

Але окрім шоку, у колекції Гвасалія запропонував і кілька справді цікавих вбрань: оверсайз курток, мінісуконь, вечірні сукні чорного кольору з важкої тканини, білі сорочки, класичні чорні штани та сукні з оксамиту.

Колекція Vetements весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Колекція Vetements весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Колекція Vetements весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Колекція Vetements весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Колекція Vetements весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Колекція Vetements весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Колекція Vetements весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Колекція Vetements весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Колекція Vetements весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Серед відомих моделей, які вийшли на подіум, була Джіджі Хадід. Зірка продемонструвала жовту сукню зі скотчу.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Зіркою показу знову стала 62-річна акторка Марсія Крос — акторка серіалу "Відчайдушні домогосподарки". Навесні цього року вона вже брала участь у показі цього бренду і вийшла на подіум у червоній сукні зі стразами.

Колекція Vetements весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

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