Сукні-сорочки та високі сандалі в колекції Valentino сезону весна-літо 2022

Сукні-сорочки та високі сандалі в колекції Valentino сезону весна-літо 2022

Колекція знаменитого Модного будинку має дуже романтичний та досить яскравий вигляд.

Колекція Valentino прет-а-порте сезону весна-літо 2022 року порадує шанувальників бренду.

Колір та принт

Колекція Valentino прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Переважають яскраві кольори: багато фіолетового, є червоний, блакитний, лимонно-жовтий, зелений та рожевий. Водночас багато білого, чорного та шоколадно-коричневого.

Колекція Valentino прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Є чудові квіткові принти.

Фактури та тканини

Колекція Valentino прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Шовк і бавовна, денім, зовсім небагато шкіри, але є й тканина з паєтками. Є блузи з напівпрозорих тканин та тканини з перфорацією.

Фасони та силуети

Колекція Valentino прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

У колекції представлено багато гарних блуз різного крою. Також є ефектні сукні-сорочки, джинси вільного крою з високою талією, шорти та короткі туніки.

Аксесуари та деталі

Колекція Valentino прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже ефектне взуття, особливо гладіаторські сандалі з високим шнуруванням та металевими шипами на ньому.

Читайте також: