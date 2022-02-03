Сукні-сорочки та високі сандалі в колекції Valentino сезону весна-літо 2022

Колекція знаменитого Модного будинку має дуже романтичний та досить яскравий вигляд.
Колекція Valentino прет-а-порте сезону весна-літо 2022 року порадує шанувальників бренду.
Колір та принт
Переважають яскраві кольори: багато фіолетового, є червоний, блакитний, лимонно-жовтий, зелений та рожевий. Водночас багато білого, чорного та шоколадно-коричневого.
Є чудові квіткові принти.
Фактури та тканини
Шовк і бавовна, денім, зовсім небагато шкіри, але є й тканина з паєтками. Є блузи з напівпрозорих тканин та тканини з перфорацією.
Фасони та силуети
У колекції представлено багато гарних блуз різного крою. Також є ефектні сукні-сорочки, джинси вільного крою з високою талією, шорти та короткі туніки.
Аксесуари та деталі
Дуже ефектне взуття, особливо гладіаторські сандалі з високим шнуруванням та металевими шипами на ньому.
Читайте також:
- Частини тіла як декор у колекції Shiaparelli сезону весна-літо 2022
- Ідеальні комбінезони та кетсьюти у колекції Saint Laurent сезону весна-літо 2022
- Спідниці зі шлейфом та гостроносі слінгбеки в колекції Prada сезону весна-літо 2022
- Екстремальне міні та голі животи в колекція Miu Miu сезону весна-літо 2022
- Т ігрово-леопардова та дуже сексуальна колекція Roberto Cavalli сезону весна-літо 2022
- Різнокольорові шпильки, хусткові принти та вініл в колекції Versace сезону весна-літо 2022
- Геометричні принти в колекції Paco Rabanne сезону весна-літо 2022
- Міні-спідниці та кроп-топи в колекції Max Mara сезону весна-літо 2022