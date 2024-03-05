Светри-статуетки, груба розкіш та дублінський кітч: Alexander McQueen представив колекція осінь-зима 2024-2025

Британський Модний дім Alexander McQueen показав свою нову колекцію осінь-зима 2024-2025, яку створив новопризначений креативний директор Шон Макгірр з Ірландії, який обіймає цю посаду лише з жовтня минулого року. Шоу відбулося у Парижі в межах Тижня моди.

Після призначення у 35-річного ірландця було дійсно мало часу на створення повноцінної колекції, проте йому все ж таки вдалося показати свою індивідуальність, ритм життя та кітч вулиць Дубліна, але й зберегти традиційні для Alexander McQueen елементи та стилістику. Багато в чому дизайнер також звертався до творчості самого засновника Дому Александра Макквіна.

Колекцію Модний дім описує як "груба розкіш", "розкриття тварини всередині", "в'язана статуетка". Саме тому на подіумі Шон продемонстрував оригінальні шкіряні пальта як з нуарного кіно, светри-келихи великої зв'язки з величезними комірами, і елегантні витончені костюми, які він пропонує носити з брутально-масивними чоботями.

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Alexander McQueen / Фото: Getty Images

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Alexander McQueen / Фото: Getty Images

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Alexander McQueen / Фото: Getty Images

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Alexander McQueen / Фото: Getty Images

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