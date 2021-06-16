Светри з візерунками, торочки й леопард в колекції Etro сезону осінь-зима 2021-2022

Знаменитий Модний дім Etro показав дуже елегантну колекцію.
Колекція Etro прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 потішить його шанувальників, тому що всі головні складові стилю знаменитого бренду в ній присутні.
Колір і принти
Бежево-коричнева колірна гама превалює, але зустрічаються і яскраві акценти: фуксія, помаранчевий, блакитний.
Традиційні для бренду принти пейслі представлені дуже широко. Але, поряд з класичними оргурцами, зустрічається і леопардовий принт.
Фактури і тканини
У колекції дуже багато цікавого трикотажу. Але є також і тонка шерсть і шовк і оксамит. Кілька вбрань зшиті з стьобаних тканин, які цього гсезону будуть в моді.
Фасони і силуети
Дуже гарні широкі, завужені до низу штани з високою талією, кардигани і пальта-халати. У колекції несподівано багато жилетів. Також варто звернути увагу на затишні светри з цікавим орнаментом, які пропонується заправляти в штани.
Аксесуари та деталі
Багато речей з довгими торочками, які додають динаміки силуетах.
Більшість моделей мають гарний пояс на талії з досить масивною пряжкою.
Із взуття можна відзначити високі шкіряні ботфорти з гострими носками.
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