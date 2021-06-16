Светри з візерунками, торочки й леопард в колекції Etro сезону осінь-зима 2021-2022

Знаменитий Модний дім Etro показав дуже елегантну колекцію.

Колекція Etro прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 потішить його шанувальників, тому що всі головні складові стилю знаменитого бренду в ній присутні.

Колір і принти

Колекція Etro прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Бежево-коричнева колірна гама превалює, але зустрічаються і яскраві акценти: фуксія, помаранчевий, блакитний.

Колекція Etro прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Традиційні для бренду принти пейслі представлені дуже широко. Але, поряд з класичними оргурцами, зустрічається і леопардовий принт.

Фактури і тканини

Колекція Etro прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

У колекції дуже багато цікавого трикотажу. Але є також і тонка шерсть і шовк і оксамит. Кілька вбрань зшиті з стьобаних тканин, які цього гсезону будуть в моді.

Фасони і силуети

Колекція Etro прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Дуже гарні широкі, завужені до низу штани з високою талією, кардигани і пальта-халати. У колекції несподівано багато жилетів. Також варто звернути увагу на затишні светри з цікавим орнаментом, які пропонується заправляти в штани.

Аксесуари та деталі

Колекція Etro прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Багато речей з довгими торочками, які додають динаміки силуетах.

Колекція Etro прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Більшість моделей мають гарний пояс на талії з досить масивною пряжкою.

Колекція Etro прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Із взуття можна відзначити високі шкіряні ботфорти з гострими носками.

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