Світла, лаконічна та романтична: Dior презентував колекцію осінь-зима 2024

У Парижі стартував Тиждень високої моди і в перший день заходу свої колекції показали багато відомих брендів, серед яких, звичайно ж, був і Дім Christian Dior.

Для нової кутюрної колекції креативний директор бренду Марія Грація Кьюрі шукала натхнення у міфології. Подіум прикрашали вишиті версії ілюстрацій екзотичних тварин, жінок та природи, створені італійською художницею Мартою Роберті.

А щодо самих речей, то на відміну від попередніх колекцій, де можна було побачити сміливі квіти та кольори, цього разу вбрання від кутюр було в нейтральних відтінках. На подіумі можна було побачити багато білого, бежевого, сріблястого та блідо-золотого. Силуети вбрання також були без надмірностей.

Показ колекції Christian Dior Haute Couture осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior Haute Couture осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior Haute Couture осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior Haute Couture осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior Haute Couture осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior Haute Couture осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior Haute Couture осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior Haute Couture осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Christian Dior Haute Couture осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

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