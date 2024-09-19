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Світлі тони, прості силуети та незвичайні деталі: Del Core презентував колекцію весна-літо 2025

Світлі тони, прості силуети та незвичайні деталі: Del Core презентував колекцію весна-літо 2025

Колекція Del Core весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Героїня Даніеля Дель Коре цього сезону — жінка-вчена, а світлі тони колекції є відсиланням до лабораторних халатів.

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ бренду Del Core. У сезоні весна-літо 2025 бренд пропонує багато світлих відтінків, напівпрозорі тканини, мереживо.

Також у колекції можна побачити злегка вільні штанні костюми із завуженими холошніми та капрі, обтислі шкіряні куртки, одягнені із шортами. Все має практичний, привабливий та досить повсякденний виглдя.

Навіть вечірні вбрання, яких у колекції було не так багато, теж мали лаконічний, але розкішний і справді цікавий вигляд.

Колекція Del Core весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Del Core весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Del Core весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Del Core весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Del Core весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Del Core весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Del Core весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Del Core весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Del Core весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Del Core весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Del Core весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Del Core весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Del Core весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Del Core весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Del Core весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Del Core весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Del Core весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Del Core весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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