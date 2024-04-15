Такого ми не очікували: бренд Miu Miu пропонує носити кольоровий пластир як аксесуар

Модні тенденції цього літа обіцяють бути особливо незвичайними. Тепер бути в тренді ви зможете навіть купивши пластир в аптеці.

Оскільки літо вже не за горами, jкрім красивого відкритого взуття часто ми бачитимемо ще один елемент образу – пластир на ногах. Однак Модний дім Miu Miu пропонує зробити цю річ справді частиною літнього луку.

Показ Miu Miu весна-літо 2024 / Фото: Getty Images

Під час Тижня моди в Парижі бренд презентував колекцію прет-а-порте весна-літо 2024 та цікавим елементом багатьох луків моделей на подіумі став яскравий пластир на пальцях та п'ятах.

У всіх дівчат пластир був зовсім різним і намотаний на різні пальці. Був цей прийом придуманий заздалегідь чи перед самим показом невідомо, але те, що кольоровий пластир моделям видали перед шоу і дозволили вийти так на подіум розповіла супермодель Джіджі Хадід.

"Це моя улюблена річ", — буквально сяє від щастя розповідаючи Джіджі Хадід у тікток-відео Dazed перед шоу Miu Miu Spring 2024. "Нам дали пластирі та дозволили їх показувати. Це так мило і по-доброму. Просто найкращий день", — додала дівчина.

Показ Miu Miu весна-літо 2024 / Фото: Getty Images

Показ Miu Miu весна-літо 2024 / Фото: Getty Images

Схоже, що таким чином бренд вирішив переосмислити модні цінності та показати, що цього сезону у тренді не лише комфорт, а й турбота про себе. Тому не ховайте більше пластир, а вибирайте яскравий та носіть його гордо.

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