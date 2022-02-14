Такого ще не було: моделі на Тижні моди в Нью-Йорку демонстрували "вбрання" з клейкої стрічки

Такого ще не було: моделі на Тижні моди в Нью-Йорку демонстрували "вбрання" з клейкої стрічки

У Нью-Йорку в межах Тижня моди відбувся дуже незвичайний показ дизайнера Джоела Альвареса, але моделі на подіумі демонстрували не вбрання, а клейку стрічку.

Проєкт Альвареса називається Black Tape. Дизайнер створює на оголених тілах моделей хитромудрі візерунки за допомогою спеціальної чорної клейкої стрічки, яка не токсична і безболісно знімається з тіла. Найчастіше "вбрання" нагадують боді, а для їхнього створення потрібно близько двох рулонів стрічки.

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Деякі образи дизайнер доробляв прямо на подіумі.

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Сам Джоел називає себе єдиним у світі експертом з тейпування тіла, засновником та піонером жанру мистецтва тейпування.

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