Технологічність, шовк та деталізація: Модний дім Schiaparelli презентував розкішну кутюрну колекцію

У Парижі в межах Тижня високої моди відбувся показ кутюрної колекції весна-літо 2024 Модного дому Schiaparelli. Бренд уже традиційно відкрив цей захід.

Колекція креативного директора бренду – дизайнера Деніел Розберрі – була пронизана сучасними технологіями та посиланнями до творчості засновниці бренду – Ельзи Скіапареллі, а також сюрреалізмом, науковою-фантастикою та космосом.

Таку тему для колекції дизайнер обрав не випадково, оскільки вона тісно пов'язана із сімейними захопленнями Ельзи. 1877 року дядько засновниці Дому — Джованні Скіапареллі, директор обсерваторії Брера в Мілані, — виявив щось нове: серію каналів, площа яких дорівнює Великому Каньйону, що прорізали поверхню Марса. Він також вигадав термін "марсіанин" і ненавмисно започаткував наше сучасне захоплення істотами звідти. Робота дядька вплинула й на інших членів сім'ї, які також захоплювалися астрологією.

На подіумі дизайнер презентував сукні з шовку відтінку айворі, декор у вигляді шовкових шипів, складні вбрання з драпуванням, вишивку, торочку, а також вбрання та декор із уже сучасних артефактів — плат та старих мобільних телефонів.

Показ колекції Haute Couture весна-літо 2024 Модного дому Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture весна-літо 2024 Модного дому Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture весна-літо 2024 Модного дому Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture весна-літо 2024 Модного дому Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture весна-літо 2024 Модного дому Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture весна-літо 2024 Модного дому Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture весна-літо 2024 Модного дому Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture весна-літо 2024 Модного дому Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture весна-літо 2024 Модного дому Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture весна-літо 2024 Модного дому Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture весна-літо 2024 Модного дому Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture весна-літо 2024 Модного дому Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture весна-літо 2024 Модного дому Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture весна-літо 2024 Модного дому Schiaparelli / Фото: Associated Press

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