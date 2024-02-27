Темні кольори, торочка та пряжки: бренд Ferragamo презентував колекцію осінь-зима 2024-2025

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ колекції осінь-зима 2024-2025 модного дому Ferragamo. Бренд у своїй новій колекції зробив ставку на розкішні та якісні тканини, з яких пошиті пальта, але також на подіумі можна помітити структуровані костюми та розкішні шкіряні сумки.

Переважають у колекції насичені темні кольори, які ідеально впишуться в осінні та зимові образи: темно-зелені, коричневі, гірчичні, чорні та марсали. Також у колекції можна помітити такі цікаві деталі як широкі пряжки, прозорі тканини, торочку та взуття з Т-подібними ремінцями, що явно дає натяк на ретро. А ось насичений оливковий відтінок відсилає нас до мілітарі тематики, яка також простежується і в інших марок.

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Ferragamo / Фото: Associated Press

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