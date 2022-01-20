Тигрово-леопардова та дуже сексуальна колекція Roberto Cavalli сезону весна-літо 2022

Знаменитий Модний будинок представив дуже яскраву колекцію.
Колекція Roberto Cavalli прет-а-порте сезону весна-літо 2022 року повністю присвячена тигру — символу цього року за китайським календарем.
Колір та принт
Колірна гама у рудувато-коричневих тонах, багато чорного, є нечисленні яскраві акценти.
Головна фішка колекції – принти. Окрім традиційних для бренду тигрових та леопардових принтів у колекції широко використовується зображення морди тигра.
Фактури та тканини
Шовк, атлас, парча та шкіра доповнюються металевими деталями та пір'ям.
Фасони та силуети
Дуже виразні та сексуальні силуети, багато вирізів, глибоких декольте, високих розрізів. Є кроп-топи, бустьє, пишні спідниці та ультракороткі міні.
Аксесуари та деталі
Зверніть увагу на взуття та прикраси з металевими елементами у вигляді голів та іклів тигра.
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