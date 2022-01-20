Тигрово-леопардова та дуже сексуальна колекція Roberto Cavalli сезону весна-літо 2022

Тигрово-леопардова та дуже сексуальна колекція Roberto Cavalli сезону весна-літо 2022

Знаменитий Модний будинок представив дуже яскраву колекцію.

Колекція Roberto Cavalli прет-а-порте сезону весна-літо 2022 року повністю присвячена тигру — символу цього року за китайським календарем.

Колір та принт

Колекція Roberto Cavalli прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Колірна гама у рудувато-коричневих тонах, багато чорного, є нечисленні яскраві акценти.

Колекція Roberto Cavalli прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Головна фішка колекції – принти. Окрім традиційних для бренду тигрових та леопардових принтів у колекції широко використовується зображення морди тигра.

Фактури та тканини

Шовк, атлас, парча та шкіра доповнюються металевими деталями та пір'ям.

Фасони та силуети

Колекція Roberto Cavalli прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже виразні та сексуальні силуети, багато вирізів, глибоких декольте, високих розрізів. Є кроп-топи, бустьє, пишні спідниці та ультракороткі міні.

Аксесуари та деталі

Колекція Roberto Cavalli прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Зверніть увагу на взуття та прикраси з металевими елементами у вигляді голів та іклів тигра.

Читайте також: