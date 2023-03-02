Тканина, яка змінює колір: бренд Anrealage здивував технологічним шоу на Тижні моди у Парижі

На Тижні моди в Парижі був представлений і японський бренд Anrealage. Дизайнер Куніхіко Морінага презентував публіці колекцію осінь-зима 2023-2024, за допомогою перформансу — у світлі ультрафіолету вбрання змінювало свій колір.

Ця технологія не нова і Куніхіко працює з нею вже близько десяти років, однак у цій колекції він застосував її для різних видів тканин та текстур. Щодо штучного хутра, оксамиту, мережива, трикотажу, жаккарда та атласу фотохромний ефект був застосований вперше.

Показ відбувався дуже цікаво — пари моделей виходили на подіум у вбранні схожого фасону, в цей момент перед ними були опущені дві УФ-лампи, які поступово піднімалися. Коли світло потрапляло на тканину, вона з білого перетворювалася на кольорову.

Що стосується самої колекції, то дизайнер представив багато варіантів верхнього одягу: тренчі, пальта, шуби зі штучного хутра. Також на подіумі можна побачити костюми, сукні з широкими комірами, а також вбрання з рюшами.

Показ колекції Anrealage прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Getty Images

Показ колекції Anrealage прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Getty Images

Показ колекції Anrealage прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Getty Images

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