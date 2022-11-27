Тонкі пуховики, квітковий принт і з ременем: Андре Тан назвав неактуальний зимовий одяг і чим його замінити

Пуховик з ременем і каптуром — Дуте пальто

Пуховик з ременем та каптуром за низьких температур марний. А все через об'єм — він занадто щільно сидить по фігурі, тому у нього немає повітряного прошарку (який не дає вам замерзнути). Пропоную замінити на довге дуте пальто монохромних класичних кольорів: чорного, білого, синього чи сірого.

Фото: Instagram Андре Тана

Пуховик із великою кількістю хутра — Дублянка

Зараз в моді головне — функціонал, а хутро як обробка ніяк не допомагає в збереженні тепла (хіба що на каптурі). Альтернативою може стати дублянка з кольоровим хутром усередині. Або більш класичні варіації. Комбінуйте із взуттям на підборах, грубими черевиками чи козаками.

Фото: Instagram Андре Тана

Великий квітковий принт — Анімалістичний принт

Чесно зізнаюся, квітковий принт у мінусову погоду викликає у мене дисонанс. Якщо монохромні образи здаються вам надто нудними та звичними, зверніть увагу на верхній одяг з анімалістичним принтом. Його можна поєднувати як з базовими речами, так і з більш експериментальними та сміливими образами (шкіряні штани/спідниці з контрастним малюнком).

Фото: Instagram Андре Тана

Укорочений пуховик з рукавом — Довжина максі

Пропоную неактуальну довжину рукава — замінити на довжину максі. Чим довший ваш верхній одяг цього року, тим ліпше. Це можуть бути яскраві шерстяні пальта або ефектні з екошкіри, а також дуті подовжені пуховики, які врятують навіть у найсильніший мороз.

Фото: Instagram Андре Тана

Тонкі пуховики — Бомбер

Це дійсно потрібна і корисна річ у холодну пору року, але з одним застереженням: якщо носити її винятково як проміжний шар: під пальто, куртку, плащ або шубу. Якщо не любите подовжений верхній одяг — придивіться до бомбера. Цього сезону актуальні моделі з нейлону, оверсайз, а також з екомеха та шкіри.

Фото: Instagram Андре Тана

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