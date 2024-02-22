Тонкі ремінці, трикотаж та багато темних кольорів: Max Mara презентували колекцію осінь-зима 2024-2025

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ Max Mara і цього разу креативний директор бренду Ян Гріффітс вирішив взяти приклад із колег і теж звернувся до двотисячної стилістики. Дизайнер у своїй досить меланхолійній колекції повертає в моду тонкі ремінці на талії, шорти та пропонує багато трикотажу.

У колекції ми бачимо також корсети, сумки й взуття в стилі 30-х років, різні фасони довгих пальт, водолазки, теплі кардигани та спідниці із затином. Домінуючим у колекції є чорний колір, проте також дизайнер пропонує речі верблюжого, вівсянкового та сірого кольорів.

Показ колекції бренду Max Mara осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Max Mara осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Max Mara осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Max Mara осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Max Mara осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Max Mara осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Max Mara осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Max Mara осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Max Mara осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Max Mara осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Max Mara осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Max Mara осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Max Mara осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Max Mara осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Max Mara осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Читайте також: