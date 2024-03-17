Торочка, пір'я та квіти: Модний дім Elie Saab презентував колекцію осінь-зима 2024-2025

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ модного дому Elie Saab. Шоу модельєр назвав "Мелодії Грейсленда" та показав у ньому багато варіантів різних вбрань. Головний акцент у колекції був поставлений на торочку, пір'я, квіти та кольори. Також традиційно для цього бренду в колекції було багато варіантів вбрань із багатою вишивкою бісером, лелытками та стеклярусом, переважали в ній жіночні силуети, ретельно продумані матеріали.

Серед речей, які бренд пропонує носити в новому сезоні були пальта, взуття з тисненням, спідниці-міді, сорочки, мініспідниці, речі з трикотажу, і звичайно ж, безліч варіантів вечірніх суконь.

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

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