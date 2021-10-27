Торочки — наймодніша деталь сезону осінь-зима 2021-2022

Якщо ви досі не купили собі сукню з торочками, то зараз саме час.

Вже другий сезон поспіль торочки залишаються однією з найпопулярніших деталей обробки самих різних предметів гардероба.

Якщо ви любите тонкі шовкові торочки, то сміливо вибирайте сукню, на зразок такої, як ми бачили в колекції Fendi.

Колекція Fendi прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Також дуже ефектний вигляд мають сукні зі срібними металізованими торочками, як у колекції Badgley Mischka.

Колекція Badgley Mischka прет-а-порте сезону осінь-зима 2020-2021 / East News

У Etro можна побачити грубші і довші торочки, яки прикрашають жакети.

Колекція Etro прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Також на піку популярності шарфи, включно з хутряними, з торочками.

Колекція Kenzo прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

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