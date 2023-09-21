Тренчі з цікавими принтами та яскраві сукні: бренд Burberry представив колекцію весна-літо 2024

В Лондоні відбувся Тиждень моди, і одним із брендів, який презентував нову колекцію, став Burberry.

На подіумі креативний директор бренду Деніел Лі показав цікаву та доволі яскраву колекцію з великою кількістю плісування та фірмовими тренчами з лацканами й еполетами, які й прославили цю марку. Однак цього разу Burberry пропонує тренчі з принтами, заниженими таліями, розкішним молочним відтінком. З класичними картатими підкладками у колекції теж є моделі.

Також дизайнер пропонує вбрання з квітковим принтом, сукні з рюшами на одне плече та водолазки без рукавів. Подоли у багатьох суконь і спідниць асиметричні.

Показ колекції Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

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